Przegląd prasy 11.06.2024 Rybnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06, w Rybniku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Motocyklomaniacy z Rybnika organizują wyjątkowe wydarzenie. To pierwsze Rybnickie Motorondeo. Trwają zapisy”?

Prasówka Rybnik 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Motocyklomaniacy z Rybnika organizują wyjątkowe wydarzenie. To pierwsze Rybnickie Motorondeo. Trwają zapisy Już 22 czerwca wystartuje wydarzenie, jakiego w Rybniku jeszcze nie było. To Motorondeo, czyli rywalizacja sportowa, której celem jest popularyzacja bezpiecznej jazdy na motocyklu oraz upowszechnianie współzawodnictwa sportowego. Zawodnicy będą mieli do pokonania 36 rond, jednak trasę muszą przejechać zgodnie z zasadami ruchu drogowego i to oni sami zdecydują, jaką trasą podążą. Liczyć się będzie przede wszystkim bezpieczna jazda, ale i pomysł na pokonanie trasy.

📢 Tu w woj. śląskim PiS jest NAJSILNIEJSZY - to jego BASTIONY! Oto 10 powiatów, w których PiS zdobył najwięcej głosów w wyborach do PE Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 pokazują, że w skli kraju Prawo i SPrawiedliwość uzyskało 36,16% procent głosów, co przekłada się na 20 mandatów. Daje to PiS-owi drugie miejsce za Koalicją Obywatelską (37,06 % głosów, 21 mandatów). W woj. śląskim Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,45 % głosów, ale są powiaty i gminy, znane jako bastiony PiS. Tam ugrupowanie mogło liczyć na ponad połowę wszystkich oddanych głosów! Zobaczcie, gdzie w woj. śląskim poparcie dla PiS było największe.

📢 Oni zdobyli najmniej głosów w woj. śląskim, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rekordzista miał tylko 50 sprzymierzeńców! Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. Polska, jako członek Unii od 2004 roku, bierze udział w tych wyborach, delegując swoich przedstawicieli do PE. Znamy już polityków, którzy otrzymali swoje mandaty, teraz czas na tych, którym tym razem się nie powiodło. Sprawdź, kto uzyskał NAJMNIEJ głosów. Szczegóły w naszej galerii.

Prasówka 11.06 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowi europosłowie z woj. śląskiego! To ONI zdobyli mandat! Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 OFICJALNE WYNIKI: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024! Która z partii zwyciężyła? Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów i jest na podium! Kto startujący z woj. śląskiego zdobył mandat? Sprawdź...

📢 W Rybniku staną mobilne punkty odbioru odpadów. Mieszkańcy będą mogli do nich wyrzucić sprzęt elektryczny i elektroniczny czy np. leki W trzech rybnickich dzielnicach: Północ, Niedobczyce i Gotartowice pojawią się w najbliższym czasie mobilne punkty odbioru odpadów. Mieszkańcy będą mogli pozbyć się w nich drobnego sprzętu elektrycznego, leków, czy materiałów pozostałych po remontach, jak chociażby farb. W każdej z dzielnic Rybnika, taka możliwość będzie przez dokładnie cztery godziny. 📢 Łukasz Kohut ponownie posłem do Parlamentu Europejskiego. Krzysztof Gadowski, Grzegorz Matusiak i Roman Fritz pozostaną posłami w Sejmie Rybniczanin, Łukasz Kohut ponownie będzie zasiadał w ławach Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasbourgu. Z wynikiem ponad 107 tysięcy głosów, kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał mandat europosła. Posłami, ale w Warszawie nadal będą z kolei politycy z Jastrzębia - Krzysztof Gadowski również z Koalicji Obywatelskiej oraz Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości. Ich wyniki nie powalają na kolana. Warszawy na Brukselę nie zamienił też poseł Konfederacji z Rybnika, Roman Fritz.

📢 WYNIKI wyborów do PE 2024 - RYBNIK. Ci kandydaci uzyskali najwięcej głosów! Tak głosowali rybniczanie. Wybory do Parlamentu Europejskiego RYBNIK: Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024! Kto w Rybniku zdobył najwięcej głosów mieszkańców? Prezentujemy pięciu kandydatów z największą liczbą głosów w Rybniku oraz wyniki poszczególnych list w naszym mieście. Zobaczcie, jak głosowali rybniczanie. 📢 Z Rybnika ponownie można dojechać pociągiem do Gliwic. Połączenie uruchomiono po 20 latach przerwy. Jeden z pierwszych pociągów bez tłumów Z kilkuminutowym opóźnieniem, po o godzinie 7:00 odjechał z Rybnika jeden z pierwszych pociągów świeżo uruchomionej relacji z Gliwicami. Pociąg nie był przesadnie oblężony. W samym Rybniku podróżowało nim stosunkowo niewiele osób. Niewykluczone jednak, że dosiadły się one do niego na trasie.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim. Frekwencja na godz. 17:00! Gdzie zagłosowało najwięcej mieszkańców? Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.

