Przedszkola w Rybniku zawieszają zajęcia. Kolejne. Koronawirus w nowych szkołach [3 listopada]

Koronawirus. W których miastach woj. śląskiego najszybciej się zakazisz? Sprawdź! Oto WSKAŹNIK ZAKAŻEŃ

Śląskie. Epidemia koronawirusa w regionie niestety nie odpuszcza. We wtorek 3 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2407 zakażeniach w regionie - to rekord. W całej Polsce przybyło we wtorek blisko 20 tys. nowych przypadków. Zwróciliśmy się do sanepidu o udostępnienie danych dot. wskaźnika zakażeń w woj. śląskim. Gdzie sytuacja jest najgorsza? Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".