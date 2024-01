Przedszkola w Rybniku. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2024/2025

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Rybniku?

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Rybniku?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie istotna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, maluch chodząc do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.