Promenada prezydenta Fudalego albo park tematyczny jego imienia? Jak upamiętnić byłego prezydenta?

Rybnicki radny PiS Karol Szymura zaapelował do prezydenta Rybnika, by postawić pomnik śp. Adamowi Fudalemu, najdłużej urzędującemu prezydentowi Rybnika. W odpowiedzi na interpelację radnego Szymury prezydent Piotr Kuczera zaproponował, by rozważyć możliwości nadania w roku 2020 imienia Adama Fudalego jednej z inwestycji, którą realizował jako Prezydent Miasta Rybnika.

- Zapewniam pana, że utrwalenie pamięci o byłym Prezydencie Miasta Rybnika, szanowanym samorządowcu, który wpisał się na stałe w naszą lokalną historię, jest przedmiotem mojej uwagi – odpowiada Piotr Kuczera na interpelację Karola Szymury, doceniając dokonania swojego poprzednika i jego poświęcenie w służbie lokalnej wspólnoty. - Dla śp. Adama Fudalego Rybnik był zawsze priorytetem i z wielką troską dbał o jego rozwój i rozpoznawalność, również na arenie międzynarodowej. Całokształtem działalności zawodowej i społecznej wybitnie przyczynił się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju naszego miasta – pisze Kuczera. Prezydent Kuczera zauważa, że upamiętnienie dokonań prezydenta Fudalego powinno nastąpić w sposób przemyślany i godny - by stało się równocześnie widocznym znakiem naszej pamięci i wdzięczności oraz źródłem wiedzy dla przyszłych pokoleń. - Dlatego też proponuję rozważenie możliwości nadania w roku 2020 imienia Adama Fudalego jednej z inwestycji, którą realizował jako Prezydent Miasta Rybnika – proponuje Piotr Kuczera. Z takiej odpowiedzi cieszy się radny Karol Szymura. Myślę, że to ważne by upamiętnić ważne postacie dla naszego miasta. Skoro budżet jest ciasny to warto wspierać taka formę upamiętnienia i w tej materii będę współpracował z Prezydentem. Myślę, że w tym roku zmienimy nazwę, zaś w przyszłym warto się zastanowić nad czymś w rodzaju pomnika lub monumentu z wizerunkiem i tablicą informacyjną - mówi nam Karol Szymura. Od razu Szymura proponuje inwestycje, które można by było upamiętnić imieniem śp. prezydenta Adama Fudalego:

1. Promenada im. Adama Fudali (obejmująca potocznie nazywany deptak)

2. Park tematyczny nad Nacyną im. Adama Fudali Co jeszcze mogłoby nosić imię byłego prezydenta Rybnika Adama Fudalego?

