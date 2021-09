Prokuratura sprawdza, czy w szpitalu w Rybniku nie doszło do narażenia zdrowia i życia pacjentów

Prokuratura Rejonowa w Rybniku wszczęła śledztwo w sprawie "wywołania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób". To pokłosie sprawy z lipca tego roku, do której miało dojść w szpitalnej Stacji Dializ. Pisały o tym lokalne portale internetowe.

- W lipcu na skutek braku obecności lekarza nefrologa na Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku u pacjentki doszło do zatrzymania akcji serca i przeniesienia na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Na szczęście medycy uratowali jej życie. Szczegóły fatalnej sytuacji w szpitalu opisywała notatka służbowa pracujących tam lekarzy. (...) Dzięki temu, że dysponowałem uzyskanymi wcześniej w drodze interwencji poselskich informacjami, postanowiłem zgłosić sprawę do zbadania prokuraturze. Prokuratura Rejonowa w Rybniku, po przesłuchaniach i wstępnym zbadaniu sprawy wszczęła śledztwo w sprawie - mówi Maciej Kopiec, poseł Lewicy.

Prokuratura przesłuchała już posła Kopca. Póki co wiadomo, że postepowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komuś. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania mowa jest jednak o „wywołaniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez działanie w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych tj. nieprawidłowe zarządzanie szpitalem przez sprawcę będącego dyrektorem szpitala, który w ten sposób nie dopełnił obowiązków służbowych działając na szkodę interesu publicznego". To fragment zawiadomienia z prokuratury, datowanego na 20 września.

W szpitalu póki co sprawy nie komentują, a szefująca lecznicy Ewa Fica nic póki co nie wie o wszczęciu postępowania.