Prokurator żąda 13 lat dla Rafała S., byłego żużlowca z Rybnika. Wyrok zapadnie 28 września

Prokurator żąda 13 lat dla Rafała S., byłego żużlowca z Rybnika. I pół mln zł odszkodowania dla ofiary

To była ostatnia już sprawa znanego sportowca z Rybnika, który w marcu ubiegłego roku prowadząc auto mając ponad 2,3 promila alkoholu we krwi z impetem uderzył w prawidłowo jadącą drugim pasem swoją mazdą panią Beatę. Kobieta tygodniami utrzymywana była w stanie śpiączki, walczyła o życie. Rafał S. zbieg z miejsca zdarzenia, a kiedy został zatrzymany próbował zmylić policjantów podając fałszywe dane. I to podnosił w swojej mowie końcowej prokurator Wojciech Zieliński. - Wydaje się ze ustalenie stanu faktycznego nie budzi żadnych wątpliwości. Oskarżony przyznał się do obu stawianych zarzutów. Pokrzywdzona, pani Beata doznała obrażeń określanych jako ciężka choroba długotrwała, zagrażająca jej życiu. Z miejsca gdzie jest leczona, uzyskałem informacje, że będzie ona do końca życia wymagała rehabilitacji i pomocy osób trzecich – podkreślał prokurator Wojciech Zieliński. - Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, prawdę powiedziawszy każdy z nas mógł być na miejscu pani Beaty. Przy wyrokowaniu proszę by sąd wziął pod uwagę tą okoliczność, że to tragiczne zdarzenie mogło dotyczyć każdego z nas – podkreślał dodają jednocześnie, że wymiar kary wnioskowany przez prokuraturę został zmodyfikowany przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach.