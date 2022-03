Program Klub: Zostało niewiele czasu by starać się o dofinansowanie dla małych klubów sportowych. Wnioski można słać do 18 marca

Trwa nabór wniosków do 3 edycji programu Klub, w którym małe kluby sportowe z województwa śląskiego mogą starać się o dofinansowanie

W tym roku odnieśliśmy duży sukces, ponieważ udało nam się otrzymać dofinansowanie wynoszące 2 miliony złotych. To o 100 proc. więcej niż otrzymaliśmy w zeszłym roku. Dzięki temu będziemy mogli wesprzeć więcej klubów sportowych. W zeszłej edycji pomogliśmy 87 klubom, w tej może ich być nawet 150 - mówi wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki w Sejmiku Śląskim, Jarosław Szczęsny.

Dotacje dla małych klubów sportowych

W poprzedniej edycji złożono 398 ofert, co tylko świadczy o dużym zapotrzebowaniu na dotacje. Dzięki otrzymanej kwocie więcej klubów będzie mogło otrzymać pomoc. Zwiększono również kwotę o jaką kluby będą mogły wnioskować. W przypadku klubów jednosekcyjnych mogą one starać się o 15 000 zł, natomiast kluby wielosekcyjne o 20 000 zł. Głównym celem akcji jest dotarcie do małych regionalnych klubów i danie możliwości rozwoju dzieciom nawet w najmniejszych miasteczkach na śląsku.