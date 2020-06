Procesje Bożego Ciała w Rybniku wokół kościołów ZDJĘCIA

Wyjątkowy czas, wyjątkowe Święto Bożego Ciała i wyjątkowe procesje - zamiast ulicami Rybnika, tak jak to miało miejsce w przednich latach, w tym roku procesje z Najświętszym Sakramentem podążały jedynie wokół rybnickich kościołów.

Wielu parafian wzięło udział w mszy świętej oraz procesji w Bazylice Św. Antoniego w Rybniku, za co dziękował ks. Marek Bernacki, proboszcz "Antoniczka".

- Przychodźcie do Chrystusa jak najczęściej. To jest chleb, który daje życie. Nie kupimy go w żadnym sklepie. Jest tutaj - mówił ks. Marek Bernacki.