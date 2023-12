Prasówka z Rybnika 13.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do szokującej sytuacji dochodzi w woj. śląskim! W tym roku rejestruje się najwyższy od wielu lat wzrost zachorowań na kiłę (syfilisu)! Pacjentów tej choroby przenoszonej drogą płciową jest znacznie więcej, niż w latach ubiegłych. W którym z miast woj. śląskiego sytuacja jest najpoważniejsza? W niektórych, tych przypadków jest już po kilkadziesiąt!

RYBNIK. Poznaliśmy zwycięską koncepcję budowy nowego centrum przesiadkowego w Rybniku, które ma powstać w miejscu obecnego parkingu miejskiego, na skrzyżowaniu ulic Jankowickiej i Reymonta. Miasto planuje nie tylko budowę peronów dla autobusów, ale i powstanie parkingu wielopoziomowego dla około 500 samochodów. - Ewidentnie czujemy brak dawnego PKS-u w pobliżu dworca PKP. Brakuje takiego miejsca, które by spajało przestrzeń pomiędzy PKP a parkingiem naprzeciwko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - mówił we wtorek 12 grudnia Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

RYBNIK. W poniedziałek 11 grudnia, przed Sądem Rejonowym w Rybniku odbyła się kolejna sprawa w procesie byłego posła Grzegorza J. z Rybnika. J. odpowiada za przyjmowanie łapówek w zamian za rekomendowanie i przyczynianie się do zatrudnienia różnych osób w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Nie przyznaje się do winy. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, przed sądem nie doszło do wygłoszenia mów końcowych.