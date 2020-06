Prasówka Rybnik 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

Zastępca komendanta z Rybniku, potem komendant policji z Mikołowa, nadkom. Krzysztof Skowron, zginął w lipcu 2019 roku w tragicznym wypadku w Wełninie. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, skazał 54-letniego księdza z Bochni. Jak podaje "Gazeta Krakowska" - rok pozbawienia w zawieszeniu na trzy lata, grzywna oraz częściowe zadośćuczynienie - to kara, jaką wymierzył sąd duchownemu.

Rybniczanie złożyli wnioski do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2021 rok. Do ósmej edycji budżetu obywatelskiego złożono 65 projektów, w tym 14 projektów o znaczeniu ogólnomiejskim oraz 51 o znaczeniu lokalnym.

LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Tanie domy na sprzedaż! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ

10 kopalni Polskiej Grupy Górniczej zmieni harmonogram produkcji węgla. Czasowe wstrzymanie na okres trzech tygodni normalnego cyklu technologicznego spowodowane jest pandemią koronawirusa. Produkcja zostanie ograniczona do minimum.

Fałszywe alarmy bombowe przed egzaminami maturalnymi w woj. śląskim. Dyrektorzy ponad 60 szkół w Śląskiem otrzymali przed maturą z matematyki sygnały o różnych zagrożeniach. O każdym takim przypadku informowana była policja. Zgłoszenia zostały przyjęte i sprawdzone, ale nie ma informacji, by gdzieś potrzebna była ewakuacja i przerwano maturę. Policja ustala osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy bombowe.

Matura 2020 - dziwna to matura! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

Kopalnia Chwałowice to jedna z 12 kopalń, która – decyzją rządu - od dziś na 3 tygodnie miała wstrzymać wydobycie. Na przykopalnianym parkingu pełno jednak aut. Górnicy mimo wszystko przyszli na szychtę. - U nas nie ma koronawirusa. My jesteśmy od fedrowania. Pracodawca nie kazał zostać w domach, to jesteśmy – mówi nam jeden z górników kopalni Chwałowice.