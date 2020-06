Prasówka Rybnik 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

Niskokaloryczne ciasto, lekki hamburger i odchudzony schabowy? To możliwe, pod warunkiem zastosowania trików obniżających kaloryczność ulubionych, lecz tuczących potraw!

Od wybuchu pandemii weszły w życie trzy tarcze antykryzysowe, a w Sejmie toczą się prace nad kolejnymi formami wsparcia dla przedsiębiorców. Oprócz tego pomoc otrzymują osoby, które przez pandemię straciły pracę lub mają problem z utrzymaniem firmy. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafiło do osób bezrobotnych, samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców i pracodawców.

Rybniccy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę daewoo matiz. 42-letni mężczyzna na prostym odcinku drogi utracił panowanie nad pojazdem, a następnie dachował. Jak się okazało, w organizmie miał 2,5 promila alkoholu. Mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn nie posiadał także uprawnień do kierowania. W podróży towarzyszył mu jego 30-letni kolega, który również był kompletnie pijany, a początkowo żaden z mężczyzn nie przyznawał się do jazdy osobówką. W efekcie obaj trafili do policyjnego aresztu.

Oto osoby z województwa śląskiego poszukiwane przez jednostki KWP w Katowicach za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Znasz te twarze? Zgłoś to policji. Kliknij w „zobacz galerię".