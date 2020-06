Prasówka Rybnik 27.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

Burza w Rybniku i ulewne deszcze spowodowały wiele szkód. Rybniccy strażacy interweniowali od piątkowego wieczora (26.06) do sobotniego popołudnia (godz. 15.30) aż 72 razy, wyjeżdżając do zalanych ulic, piwnic i powalonych drzew. Dramatyczna sytuacja rozegrała się na ulicy Skalnej, w Niedobczycach, gdzie dom znalazł się pod wodą. Strażacy musieli ewakuować 86-letnią kobietę, która zasłabła. Została przewieziona do szpitala.

Oberwanie chmury w Rybniku. Nie tylko wycieraczki samochodowe nie nadążyły usuwać wody. W wielu miejscach nie wytrzymała kanalizacja deszczowa. Tak było na ulicy Świerklańskiej. Woda wylewała się ze studzienki. Zobaczcie zdjęcia.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Samsung

Ceny: od 775 do 999 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Samsung

Cena: 699 zł.

zł. Zobacz oferty

Prasówka 27.06 Rybnik: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To nie była spokojna wizyta Andrzeja Dudy w Rybniku na finał kampanii. Na rynek, gdzie po południu przyjechał urzędujący prezydent, przyszło też wielu jego przeciwników, przynieśli ze sobą transparenty z napisami "wyPAD", albo "Trza...s i po Dudzie" czy "To ostatnia niedziela". Wśród przeciwników Andrzeja Dudy byli nie tylko zwolennicy Trzaskowskiego, którzy szykowali się na to, by pożegnać prezydenta, ale też Szymona Hołowni oraz młodzi ludzie z tęczowymi transparentami.

Kilkaset osób pojawiło się na wiecu wyborczym z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy na Rynku w Rybniku. Wśród wyborców byli mieszkańcy całego regionu. Nie brakowało też przeciwników urzędującego prezydenta. Zobaczcie zdjęcia.