Prasówka Rybnik 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Rybniku - kto wygrał? W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W całej Polsce lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00. Jakie są wyniki wyborów w Rybniku? Jak głosowali mieszkańcy i jaka była frekwencja? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym materiale od razu po podaniu informacji przez PKW.

To nie była spokojna wizyta Andrzeja Dudy w Rybniku na finał kampanii. Na rynek, gdzie po południu przyjechał urzędujący prezydent, przyszło też wielu jego przeciwników, przynieśli ze sobą transparenty z napisami "wyPAD", albo "Trza...s i po Dudzie" czy "To ostatnia niedziela". Wśród przeciwników Andrzeja Dudy byli nie tylko zwolennicy Trzaskowskiego, którzy szykowali się na to, by pożegnać prezydenta, ale też Szymona Hołowni oraz młodzi ludzie z tęczowymi transparentami.