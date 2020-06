Prasówka Rybnik 21.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Rybnik 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mieszkańcy województwa śląskiego muszą szykować się na ciężką noc. Prognozuje się silne opady deszczu oraz burze. Lokalnie mogą wystąpić również opady gradu. Niestety stan wód w rzekach również wzrośnie, przez co w niektórych miejscach może dojść do podtopień. Ostrzeżenia dla naszego województwa są drugiego i trzeciego stopnia. Wieczorem pojawiły się już pierwsze podtopienia.

Co weekend w klubach woj. śląskiego bawiły się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Do kiedy?