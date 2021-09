Prasówka Rybnik 20.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

POLCIJA. Kilkadziesiąt osób jest poszukiwanych przez Śląską Policję w związku z handlem narkotykami. Przestępcy do tej pory są nieuchwytni. W galerii zdjęć znajdziecie wizerunki dilerów z województwa śląskiego, którym udało się uciec przed śledczymi. Grozi im od 6 miesięcy do 12 lat więzienia.

Dziennikarz portalu polskatimes.pl był na pokładzie samolotu Airbus A220. Co widział, słyszał i czuł przed i podczas lotu nad Polską? O tym w artykule poniżej.

Czy w Polsce powinny już być wydzielone pandemiczne strefy żółte i czerwone? Jak prezentują się poszczególne powiaty - gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? Piotr Tarnowski korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, stworzył aktualny podział powiatów na "strefy" - zależny od sumy nowych przypadków zakażeń z 14 dni na 10 tys. mieszkańców oraz osób w pełni zaszczepionych. Jaki efekt? Najwięcej "stref czerwonych" znalazło się we wschodniej części Polski. W woj. śląskim stref czerwonych na szczęście nie ma, jednak 1/3 powiatów zakwalifikowana została zdaniem Tarnowskiego do "strefy żółtej".

Wracamy do niedzielnego pożaru familoka przy ulicy Słowackiego. Ogień pojawił się na poddaszu w mieszkaniu należącego do 66-latka. Z kompletnie spalonego mieszkania wyniesiono go (jest poparzony, przebywa w szpitalu), a także zwęglone zwłoki drugiej osoby - mężczyzny. Policja obecnie ustala okoliczności zdarzenia.