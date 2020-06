Prasówka Rybnik 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Rybnik 19.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rybnik na weekendową wycieczkę? Dlaczego nie! W naszym mieście nie brakuje atrakcji turystycznych I ciekawych zabytków. Rybnika nie trzeba reklamować wśród żeglarzy ani wędkarzy – bo sława Zalewu Rybnickiego wykracza daleko poza granice Śląska. Turysta doceni z pewnością pięknie odrestaurowany dawny zamek Piastów Śląskich, w którym obecnie mieści się siedziba sądu rejonowego, czy odzyskujący właśnie blask dawny szpital miejski Juliusz. Ale to nie wszystko. Rybnik jest o wiele bogatszy pod względem atrakcji turystycznych i ciekawych miejsc, niż może wydawać się na pierwszy rzut oka. Trzeba je tylko dostrzec, a może czasem rozreklamować. Oto “nieoczywiste atrakcje Rybnika”. OGLĄDAJ PRZESUWAJĄC SLAJDY W GALERII

Na najbliższej sesji Rady Miasta Rybnika, która odbędzie się w czwartek 25 czerwca, rybniccy radni zdecydują, czy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja, który uchylając nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Rybnika, umożliwił budowę tzw. kopalni Paruszowiec. Wygląda na to, że Rybnik "idzie do sądu z wojewodą".