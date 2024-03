Prasówka Rybnik 19.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

W dniach od 18 do 22 marca 2024 r. przeprowadzone będą planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim! Nawet do 16. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

REGION. Coraz głośniej jest wokół przywrócenia codziennych połączeń kolejowych z Rybnika przez Knurów do Gliwic. Od wielu lat postulują o to mieszkańcy regionu, miłośnicy kolei i społecznicy. W końcu stanowczo i jednogłośnie wypowiedzieli się w tej sprawie decydenci. Wiele wskazuje na to, że nie tylko uda się uruchomić codzienne połączenia pociągiem z Rybnika do Gliwic, ale może to się stać już w czerwcu tego roku.