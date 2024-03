Prasówka Rybnik 16.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03, w Rybniku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [16.03.2024]”?

Prasówka Rybnik 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [16.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Ktoś okaleczył jedną z nutrii w Rybniku? "Widok jest wstrząsający, to pewnie wina człowieka" Czy ktoś w nieludzki sposób potraktował jedną z nutrii zamieszkujących brzegi Nacyny w Rybniku? Czytelniczka Dziennika Zachodniego alarmuje: podczas spaceru deptakiem zauważyłam okaleczone zwierzę. - Obawiam się, że to efekt niehumanitarnych odłowów lub jakichś zwyrodnialców - podkreśla kobieta. Uwaga, zdjęcia są drastyczne!

📢 Czy ktoś okaleczył jedną z nutrii w Rybniku? Czytelniczka alarmuje: widok jest wstrząsający, to pewnie wina człowieka RYBNIK. Czy ktoś w nieludzki sposób potraktował jedną z nutrii zamieszkujących brzegi Nacyny w Rybniku? Czytelniczka alarmuje: podczas spaceru deptakiem zauważyłam okaleczone zwierzę. - Obawiam się, że to efekt niehumanitarnych odłowów lub jakichś zwyrodnialców - podkreśla kobieta. Uwaga, zdjęcia są drastyczne!

Prasówka 16.03 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne i unikatowe nasze bałtyckie wydmy. Trochę wiosennej pustyni nad Morzem Bałtyckim Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

📢 RYBNIK Wybory 2024: Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. Kto do Rady Miasta Rybnika? KANDYDACI - oto listy! WYBORY 2024. Kto jest na listach do Rady Miasta w Rybniku? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Rady Miasta Rybnika? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4. Kliknij w "zobacz galerię". 📢 Pociągiem ze Śląska do Chorwacji? Konsulat zwrócił się do Rady Miasta Rybnika o wsparcie pomysłu PODRÓŻE. Czy już wkrótce pojedziemy pociągiem z Polski do Chorwacji? Niewykluczone, że tak się stanie, bo krakowscy radni wystosowali w tej sprawie apel do ministra infrastruktury i PKP Intercity. Teraz Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie, wystąpił do Rady Miasta w Rybniku z wnioskiem o poparcie inicjatywy uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji. Połączenie miałoby przebiegać między innymi przez Rybnik.

📢 Niezwykłe rybniczanki na zdjęciach Oli Kubicy. Wernisaż wystawy w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 26 przepięknych portretów ZDJĘCIA RYBNIK. Wernisaż wystawy fotograficznej Oli Kubicy „Rybnickie kobiety" w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej. To projekt zainicjowany przez fotografkę, rybniczankę, która postanowiła wykorzystać swoje umiejętności, by sportretować oraz pokazać niezwykłość i siłę kobiet z tego miasta. To również swego rodzaju podsumowanie 20-lecia pracy zawodowej artystki. Które panie trafiły do obiektywu artystki? 📢 Ruch Autonomii Śląska do Sejmiku. Ugrupowanie zaprezentowało swoich kandydatów. Są wśród nich ludzie różnych zawodów i pasji ZDJĘCIA Poznaliśmy kandydatów Ruchu Autonomii Śląska z okręgu wyborczego nr 3 (rybnicko - mikołowskiego) do Sejmiku Województwa Śląskiego. Stało się to na konwencji w Chorzowie. - Szafnymy to zaś! - mówią autonomiści, licząc na ponowne wejście do wojewódzkiego samorządu, gdzie w 2012 roku wprowadzili trzech radnych. RAŚ startuje w kwietniowych wyborach pod hasłem „Nosimy Górny Śląsk w sercu!” Poznajcie kandydatów z okręgu 3.

📢 Ruch Autonomii Śląska wystawia kandydatów do sejmiku w okręgu nr 3. Oto lista kandydatów Ruch Autonomii Śląska postanowił wystartować w nadchodzących wyborach samorządowych. - Po kilku latach nieobecności w Sejmiku Województwa Śląskiego zgromadziliśmy na listach wyborczych grupę oddanych regionowi i jego lokalnym społecznościom aktywistów, działaczy, społeczników - informuje RAŚ. Przedstawiamy kandydatów z okręgu nr 3.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.