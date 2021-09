Prasówka Rybnik 15.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

28 września w Sądzie Rejonowym w Rybniku zapadnie wyrok w sprawie Rafała S. byłego, rybnickiego żużlowca, oskarżonego o spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Jego ofiara – pani Beata Leśniewska ledwo uszła z życiem. Od ponad roku walczy o powrót do sprawności, choć wiadomo, że nigdy do normalnego życia już nie wróci. Prokurator zażądał dla oskarżonego łącznej kary 13 lat pozbawienia wolności oraz pół miliona złotych odszkodowania dla poszkodowanej kobiety. Obrona w mowach końcowych nie wnosiła o uniewinnienie, sam oskarżony zresztą przyznał się do wszystkiego. Wszyscy obrońcy Rafała S., oraz on sam wnioskowali o sprawiedliwy, adekwatny do czynu wyrok.