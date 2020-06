Prasówka Rybnik 14.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

Nie tak wyobrażały sobie inaugurację w PGE Ekstralidze rybnickie Rekiny, a przede wszystkim ich kibice, którzy mimo zamkniętych bram stadionu, przyszli na Gliwicką. Najwierniejsi fani spędzili niedzielne popołudnie wisząc na ogrodzeniu stadionu albo stojąc na wzgórzu Wiśniowca, z którego choć mało widać, to jednak mocno słychać kibico-wskie bębny oraz śpiewy.

Każde miasto ma swoje powody do wstydu. Miejsca, których mieszkańcy się wstydzą, o których od dawna mówi się, że wymagają remontu, pieniędzy, modernizacji itp. Albo budynki popadające w ruinę, zapomniane przez wszystkich poza garstką pasjonatów historii i architektury. Rynek w Chorzowie przez lata był miejscem omijanym szerokim łukiem. Chorzowianie zazdrościli mieszkańcom innych miast, którzy mogli wypić kawę na rynku, albo umówić się ze znajomymi w letnim ogródku. Rynek wołał o pomstę do nieba. Niedawno to się zmieniło. Chorzowski rynek stał się miejscem integrującym mieszkańców, z miejscem, z którego są dumni. Takich miejsc i obiektów jest w województwie śląskim znacznie więcej. Oto TOP 15 miejsc i budynków, z których możemy być dumni, bo przeszły naprawdę spektakularną przemianę. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".