Prasówka Rybnik 13.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

Przeniesieniem "z dołu" na oddział na powierzchni miało się skończyć dla górników pracujących w KWK Jankowice w Rybniku noszenie zarostu. Grozić im tym miał szef kopalnianego działu BHP. Powodem były ich bujne brody, przez co noszone przez nich maski przeciwpyłowe nie przylegały do twarzy i były nieprawidłowo używane. O sprawie wie Polska Grupa Górnicza, do której należy rybnicka kopalnia. Jak twierdzą w przedsiębiorstwie nękania pracowników nie było, a problemowi udało się już zażegnać.