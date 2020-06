Prasówka Rybnik 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Rybnik 12.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jeszcze tylko dziś (piątek 12.06) do północy straż graniczna będzie prowadziła tymczasowe kontrole na wjeździe do Polski. W sobotę 13.06 zniesione zostaną kontrole na granicach wewnętrznych Polski z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Polska otwiera granice, co nie oznacza, że już w ten weekend my możemy swobodnie pojechać do Czech na piwo czy knedle albo wycieczkę do Zoo w Ostrawie. Czesi dopiero w poniedziałek 15 czerwca będą wpuszczać do siebie Polaków, nie wymagając od nich testów na koronawirusa.

Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Oto najlepsze miejsca na grzybobranie. Każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce, którego nie chce zdradzić innym. My jednak podpowiadamy, gdzie najlepiej zbierać grzyby. Zobaczcie naszą galerię. Stad wrócicie z pełnymi koszykami - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te miejsca.