Prasówka Rybnik 10.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rybniku nie minęło Cię nic ważnego

To jest chwila na którą czekają wszyscy miłośnicy grzybów! Obecnie jest ich wysyp w lasach. A gdzie najlepiej jechać? W woj. śląskim nie brakuje miejsc, gdzie można zbierać grzyby. Wcale nie trzeba po nie jechać w Bory Tucholskie, do Puszczy Solskiej czy w Bieszczady. Mamy przecież Beskidy, Jurę Krakowsko-Częstochowską, rybnickie lasy... Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Podpowiadamy i czekamy oczywiście na Wasze komentarze.

Imprezy w Beskidach! Zapowiada się naprawdę fajny weekend. Nie dość, że powinna dopisać pogoda, to jeszcze w sobotę i niedzielę w Beskidach będzie się sporo działo. Do wyboru jest kilkanaście ciekawych imprez, które zadowolą ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Oto przegląd najciekawszych imprez zaplanowanych na sobotę i niedzielę w Szczyrku, Wiśle, Kozach i kilku innych beskidzkich miejscowościach.

Polski Alarm Smogowy opublikował listę gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze. W woj. śląskim to aż 36 gmin. Zobaczcie, które w których gminach mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z dopłat do wymiany kotłów.

Czosnek uznaje się za jedną z najsilniejszych roślin leczniczych: jest naturalnym antybiotykiem, hamuje rozwój bakterii, zwalcza infekcje. Wiele osób sięga po czosnek każdego dnia. Jakie są zalety i wady spożywania czosnku? Co dzieje się z organizmem, gdy regularnie spożywasz czosnek? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

Umowę na pożyczkę w wysokości 15 mln zł przywiózł dziś do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala numer 3 w Rybniku Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Pieniądze pójdą na spłatę części zobowiązań lecznicy. - To się nazywa pożyczka, ale ja doskonale wiem, jak to wygląda ze spłatą takich zobowiązań - podkreślał marszałek. Zaapelował także po raz kolejny do władz miasta Rybnika o finansowe wsparcie lecznicy.