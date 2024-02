Prasówka 8.02.2024 Rybnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rybnika

Krzysztof Stanowski to jeden z tych dziennikarzy, którzy wiedzą, jak poprowadzić swoją medialną karierę. Głośno o nim było kiedy ujawnił, jak wygląda prawdziwe życie zawodowe Natalii Janoszek. Ostatni przeprowadził wywiad z prezydentem RP – Andrzejem Dudą na swoim nowym kanale. Obecnie jest niezwykle popularną osobą, nic dziwnego, że wszyscy chcą się dowiedzieć, jak mu się wiedzie prywatnie i kim jest jego żona.

Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.