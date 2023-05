Prasówka 28.05.2023 z całego tygodnia w Rybniku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.05 a 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabytkowe rowery, pokaz mody z lat 20-tych XX wieku. W Rybniku przenieśli się w przeszłość i przygotowali imprezę "Jak za dawnej Polski"”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zabytkowe rowery, pokaz mody z lat 20-tych XX wieku. W Rybniku przenieśli się w przeszłość i przygotowali imprezę "Jak za dawnej Polski" Był kataryniarz, zabytkowe rowery z epoki, był pokaz mody rodem z lat 20-tych i 30-tych XX wieku! W Rybniku, na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu, odbyła się impreza pod hasłem "Jak za starej Polski...". To była niezwykła podróż w przeszłość! 📢 Pomaganie jest fajne! Charytatywny festyn dla Samuelka w Rybniku-Gotartowicach! Ludzi mnóstwo, świetna zabawa Były dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, wstępy lokalnych zespołów i pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu strażaków z OSP Gotartowice. I to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowali organizatorzy charytatywnego festynu w Rybniku-Gotartowicach z którego dochód ma zostać przekazany na leczenie 3-letniego Samuelka, mieszkańca tej dzielnicy miasta, który choruje na nowotwór.

📢 Spartakiada górników KWK Jankowice z Rybnika. 13 górniczych zespołów rywalizowało o Puchar Dyrektora Kopalni. Zobaczcie ZDJĘCIA! Zespół górników z przewozu okazała się najlepsza w tegorocznej górniczej spartakiadzie rybnickiej KWK Jankowice. Po zaciętej rywalizacji, która odbyła się na boisku w Rybniku-Boguszowicach, sięgnął on po Puchar Dyrektora Kopalni, pozostawiając w tyle pozostałych 12 drużyn biorących udział w zawodach. Zobaczcie ZDJĘCIA!

Tygodniowa prasówka 28.05.2023: 21.05-27.05.2023 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kamery Google znów w Rybniku! Kogo już przyłapały? Robą zdjęcia do aktualizacji Street View 2023 Kamery Google znów w Rybniku! W roku 2023 charakterystyczny pojazd znów będzie jeździł po naszym mieście - w terminie do listopada. Zrobi zdjęcia do najnowszej aktualizacji Street View. Których rybniczan "przyłapał" do tej pory? Zobaczcie, czy i Was sfotografowano. Sprawdźcie galerię.

📢 Skandal w Jastrzębiu - to fałszywy adwokat! Podrobił dyplom i przystąpił do egzaminu adwokackiego. Przez kilka lat prowadził sprawy Skandal w Jastrzębiu! Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi sprawę przeciwko 50-letniemu jastrzębianinowi, którego podejrzewa się nielegalną karierę adwokacką. Mężczyzna miał zdać egzamin adwokacki na podstawie sfałszowanego dyplomu szkoły wyższej. Przez trzy lata reprezentował swoich klientów przed sądami, organami ścigania! 📢 Dzień Strażaka 2023 w Rybniku - zobacz ZDJĘCIA. Awanse na wyższe stopnie, wyróżnienia dla najlepszych oraz prezentacja nowych wozów bojowych Rybnik: Dzień Strażaka 2023. Kilkanaście awansów na wyższe stopnie, nagrody państwowe przyznawane zarówno przez prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i wreszcie prezentacja najnowszych wozów bojowych - tak wyglądały uroczyste obchody Dnia Strażaka w Rybniku, które wzorem roku ubiegłego zorganizowane zostały na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu.

📢 Będzie przemarsz przez miasto, konkurs talentów, festyn na kampusie. Przed nami VI Dni Integracji w Rybniku Przed nami moc atrakcji w ramach VI Dni Integracji w Rybniku. Festyn z tej okazji odbędzie się w piątek na terenie kampusu przy ulicy Rudzkiej. W tym roku festyn odbywa się pod patronem portalu rybnik.naszemiasto.pl. 📢 Oskarżony chciał zabić. Trafiło na policjanta, który być może uratował życie innym... Prokuratura zażądała dożywocia dla zabójcy policjanta O najwyższy możliwy wymiar kary – dożywocie – wobec Rafała Ś., oskarżonego o zabójstwo policjanta oraz usiłowanie zabójstwa dwóch innych mundurowych zawnioskowała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. W Sądzie Okręgowym w Rybniku odbyła się dziś (czwartek, 25 maja) ostatnia rozprawa w tej sprawie. Wygłoszono mowy końcowe, wyrok ma zapaść 7 czerwca. 📢 Nowość w raciborskim Arboretum - dzieci będą ZACHWYCONE! Pojawią się tam GIGANTYCZNE eksponaty Dzieci będą zachwycone! Raciborskie Arboretum Bramy Morawskiej już wkrótce wzbogaci się o niezwykłe eksponaty, które w skali makro pozwolą zwiększyć wiedzę odwiedzających to miejsce o mieszkańcach lasu. W niezwykłym ogrodzie pojawią się owady, pajęczaki oraz grzyby wielkości człowieka, wprowadzając klimat niczym z fantastycznych opowieści!

📢 Górnicze osiedle familoków w Chwałowicach lata świetności ma już za sobą, ale klimat dawnych lat da się jeszcze wyczuć Kiedyś tętniło tu życie. Panie gawędziły przed domami, dzieciaki brały w piłkę na klepisku. Choć czasy się zmieniły, to miejsce wciąż wielu zachwyca, ma niezwykły klimat. Spójrzcie na zabytkowe osiedle familoków w Chwałowicach naszymi oczami... 📢 Drugie miejsce młodych żużlowców ROW-u Rybnik w kolejnej rundzie DMPJ. Zawody rozegrano na torze w Rybniku W chłodne, środowe popołudnie na torze przy Gliwickiej 72 rozegrane zostały zawody w ramach drugiej rundy Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Na drugim stopniu podium stanęli miejscowi zawodnicy.

📢 Najlepsze MEMY o egzaminie ósmoklasisty. Zobacz to... i zapomnij o stresie. Każdy egzamin ma swój koniec, który można świętować! Najlepsze MEMY o egzaminie ósmoklasisty. Jeśli komuś się wydaje, że ten egzamin to najbardziej stresująca rzecz w życiu, zapomniał o maturze! Potem jeszcze egzamin na prawo jazdy, sesje na studiach co semestr, rozmowy kwalifikacyjne... Ale zamiast się zamartwiać, lepiej dać mózgowi odpocząć! Łapcie porcję memów o testach i egzaminach - każdy uczeń zna ten ból!

📢 Wypadek w Bogunicach. Jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala Jedna osoba została ranna w wyniku zderzenia trzech samochodów w Bogunicach. 📢 Oznaczenia grobów powstańców śląskich w Zwonowicach. W uroczystości wzięły udział rodziny śp. Oskara Bochenka i Ludwika Francusa ZDJĘCIA Wielka uroczystość patriotyczna w Zwonowicach (gmina Lyski). We wtorek (23 maja), na cmentarzu parafialnym odbyło się oznaczenie grobów powstańców śląskich śp. Oskara Bochenka i Ludwika Francusa znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Dokonał tego Jan Kwaśniewicz z Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział Katowice. W uroczystości uczestniczyły rodziny zmarłych powstańców, a ich przedstawiciele wypowiedzieli się o swoich bohaterskich przodkach.

