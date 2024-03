Prasówka 22.03.2024 Rybnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rybnika

Dzieje się w weekendy w woj. śląskim! Poszczególne kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w marcowy weekend w, jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się mnóstwo pięknych pań...

Niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Wiemy, jacy są kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i na prezydenta. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Prezentujemy wszystkich kandydatów. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

Znani artyści, muzyka klasyczna oraz oficjalne obchody. To wszystko czeka na nas podczas tegorocznej majówki w Rybniku. Gwiazdami będą: Monika Brodka, Artur Rojek, Igo i Mery Spolsky. Będzie się działo!

Co roku, Environmental Working Group (EWG), amerykańska organizacja ekologiczna, publikuje listę warzyw i owoców z najwyższymi poziomami pestycydów, znaną jako Brudna Dwunastka. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie z nich zrezygnować. Wręcz przeciwnie! Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jakie produkty wybierać, aby zapewnić sobie bezpieczny i zdrowy posiłek bez dodatku chemii.