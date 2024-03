Prasówka 2.03.2024 Rybnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rybnika

Zbliżający się Dzień Kobiet to wyjątkowa okazja nie tylko do celebrowania osiągnięć kobiet i prezentowania inspirujących przykładów ich działań, ale też obdarowywania Pań tym, co naprawdę wyjątkowe. Prawdziwe bogactwo tkwi jednak nie tylko w materialnych prezentach, ale także w rozwoju umysłu, serca i duszy. Rybnik zaprasza do zapoznania się z ofertą zajęć rozwojowych skierowanych specjalnie dla Pań, przygotowanej przez przedsiębiorców i przedsiębiorczynie.