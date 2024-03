Prasówka 15.03.2024 Rybnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rybnika

Prasówka Rybnik 15.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

RYBNIK. Wernisaż wystawy fotograficznej Oli Kubicy „Rybnickie kobiety" w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej. To projekt zainicjowany przez fotografkę, rybniczankę, która postanowiła wykorzystać swoje umiejętności, by sportretować oraz pokazać niezwykłość i siłę kobiet z tego miasta. To również swego rodzaju podsumowanie 20-lecia pracy zawodowej artystki. Które panie trafiły do obiektywu artystki?