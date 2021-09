Pożegnanie Grażyny Kohut. Wzruszające słowa. "Kaj żeś poszła mamusiu?" Była wieloletnią dyrektorką Tygla

To było niezwykle wzruszające, wręcz rozdzierające serce pożegnanie. W piątek, 24 września w kościele w rybnickiej dzielnicy Popielów odbyło się ostatnie pożegnanie Grażyny Kohut, wieloletniej dyrektorki Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, radnej miasta, a także mamy Łukasza Kohuta, posła do Parlamentu Europejskiego. Panią Grażynę, za jej uśmiech, dobroć i radość życia, w mieście uwielbiano. W czasie ostatniej drogi towarzyszyła jej najbliższa rodzina – mąż Antoni, syn Łukasz, córka Marzena. Opłakiwały ją także całe pokolenia wychowanków Tygla, społeczność szkolna, nauczyciele, przyjaciele.

We wzruszających słowach ukochaną mamę pożegnał Łukasz Kohut. - Moja mamusia to nie był normalny człowiek. Czasami wydaje się nam, że wielcy ludzie mieszkają gdzieś daleko od naszej szarej rzeczywistości. A wielcy ludzie są tu, przy nas. Ona taka była. Była wielkim człowiekiem, kobietą jak dzwon, przykładem, że „ślązoczka” może bardzo, bardzo wiele – mówił Łukasz Kohut. - Była tytanem pracy, wyśmienitym pedagogiem. Moja mamusia to prawdziwa szeryfka, która zawsze daje radę, do każdego człowieka na szeroki uśmiech. Nigdy przenigdy nie miała łatwo. Do wszystkiego doszła sama. W świecie zdominowanym przez mężczyzn. Dla niej Tygiel to nie tylko uczenie, wychowywanie kolejnych roczników. Za jej czasów to była precyzyjna, maszyna. Zaryzykuję stwierdzenie, że zastała tygiel drewniany, a zostawiła marmurowy – mówił.