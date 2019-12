Potrącono pieszego w Świerklanach. Wbiegł pod nadjeżdżający samochód ZDJĘCIA

Do potrącenia doszło w piątek, około godz. 17.15 w Świerklanach na ulicy Kościelnej.

Ze wstępnych ustaleń policjantów z rybnickiej drogówki wynika, że 65-latek wbiegł z chodnika wprost pod nadjeżdżający samochód. Kierujący fordem, 50-letni mieszkaniec Knurowa był trzeźwy - informuje asp. Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji.

Na skutek zdarzenia ranny został pieszy, który z urazem głowy trafił do szpitala. Od pieszego była wyczuwalna silna woń alkoholu z ust, została mu pobrana krew do badań. Policjanci ustalają dokładny przebieg wypadku drogowego.

Policja przypomina. W aktualnie panujących warunkach, głównie po zmroku, piesi są bardzo słabo widoczni dla kierowców. Mając na uwadze ich bezpieczeństwo, kierujących prosimy o wzmożoną ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Pieszym przypominamy o obowiązku korzystania z oznakowanych przejść dla pieszych. Należy jednak pamiętać, aby przed wejściem na jezdnię upewnić się, czy zdążymy przejść, nim nadjedzie pojazd. Pamiętajmy, że kierowca od momentu zauważenia pieszego musi mieć czas na wyhamowanie pojazdu, a przy ograniczonej widoczności jest to utrudnione. Apelujemy także do pieszych, aby dla własnego bezpieczeństwa używali elementów odblaskowych - apeluje poicja.