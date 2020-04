Poszukiwany za oszustwo w Rybniku. Podawał się za policjanta i prokuratora. Wyłudził 58 tysięcy złotych oraz 960 euro

Rybnik: Oszuści podają się za krewnych i wyłudzają pieniądze. UWAŻAJCIE

Apelujemy do Państwa o ostrożność! Dzisiaj (18.03) doszło do prób wyłudzenia pieniędzy. Uważajcie! Bądźcie ostrożni, gdy nagle zadzwoni osoba podająca się za krewnego lub policjanta i poprosi o pieniądze! - Apelujemy do członków rodziny i opiekunów osób starszych - apeluje polic...