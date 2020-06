Postojowe: Rybnicki ZUS wypłaci dziś postojowe 187 osobom na kwotę 342 tys. zł

Ten rodzaj wsparcia ma zrekompensować przedsiębiorcom i osobom wykonującym umowy cywilnoprawne spadek przychodów w związku z pandemią.

Od połowy kwietnia ZUS wypłaca na rachunki bankowe pieniądze w ramach świadczenia postojowego. Niektórzy otrzymali świadczenie już po raz trzeci.

- Wysokość świadczeń postojowych wypłaconych w województwie śląskim przekroczyła 335 mln zł. Jesteśmy w czołówce wśród regionów w Polsce jeśli chodzi o liczbę uprawnionych i kwoty wypłaty, zaraz po województwie mazowieckim, w którym do tej pory zrealizowano 240 tys. wypłat – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Rybnicki oddział ZUS do tej pory zrealizował ponad 30 tys. przelewów o sumie blisko 60 mln zł. Dzisiaj świadczenia postojowe trafią do 187 osób na kwotę około 342 tys. zł

Dla przedsiębiorców i nie tylko

O świadczenie mogą starać się przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii koronawirusa. Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednym z nich jest spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Czyli załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe w czerwcu, to w maju jego przychód musi być o co najmniej 15 proc. niższy niż w kwietniu – wyjaśnia Beata Kopczyńska.