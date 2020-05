Policjanci z rybnickiej grupy SPEED prowadzili pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 28-latek jechał z dużą prędkością, łamiąc po drodze wszelkie przepisy ruchu drogowego. Po 7 km pościgu został on zatrzymany i obezwładniony. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju przewoził w plecaku broń maszynową, ostrą amunicję oraz ponad 14 gramów środków odurzających. Ponadto nie posiadał on uprawnień do kierowania, a badanie narkotesterem wykazało, że był pod wpływem środków odurzających, dlatego pobrano mu krew do badań.

Pościg za motocyklistą. Jastrzębianin miał broń maszynową Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 18.00, w rejonie ulicy 3 Maja w Świerklanach. Policjanci z wydziału ruchu drogowego rybnickiej grupy SPEED podczas patrolowania zauważyli motocyklistę, który nie posiadał tablicy rejestracyjnej i jechał z dużą prędkością. Mundurowi zarejestrowali, że kierowca poruszał się z prędkością 160 km/h w terenie zabudowanym. Nie zatrzymał się, przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci błyskawicznie ruszyli w pościg za motocyklistą. Kierowca ignorował sygnały świetlne i dźwiękowe podawane przez policjantów do zatrzymania pojazdu. Cały czas przyspieszał, chcąc zgubić mundurowych. Po drodze naruszał przepisy ruchu drogowego, wyprzedzając w miejscach niedozwolonych oraz wykonując inne niebezpieczne manewry. Doświadczeni w działaniach pościgowych policjanci z drogówki przez 7 kilometrów ścigali aprillę. Pomimo rozwijanych dużych prędkości, policjanci kontrolowali pościg, by w końcu dogonić uciekiniera. Na terenie Wodzisławia Śląskiego na ulicy Grodzisko, na łuku drogi, mundurowi zrównali się z motocyklistą i użyli radiowozu, jako środka przymusu bezpośredniego, trącają lusterkiem kierowcę jednośladu - informuje Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Mężczyzna zaczął uciekać pieszo w kierunku lasu. Po krótkim pościgu mundurowi obezwładnili kierowcę i zatrzymali. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Był trzeźwy, jednak użyto specjalistycznego analizatora śliny, aby sprawdzić, czy kierowca nie znajduje się pod wpływem środków odurzających. Drag Read wykazał, że ma w organizmie amfetaminę i marihuanę, dlatego pobrano mu krew do badań. Okazało się, że jastrzębianin przewoził w plecaku broń maszynową, ostrą amunicję oraz ponad 14 gramów środków odurzających. Ponadto mężczyzna nie posiadał on uprawnień do kierowania. Jego jednoślad był niezarejestrowany i nieubezpieczony. W toku przeszukiwania jego mieszkania śledczy z rybnickiej komendy zabezpieczyli 7 gramów środków odurzających oraz pieniądze w różnych walutach o wartości około 27 tysięcy złotych. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu, wczoraj usłyszał prokuratorskie zarzuty: posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia, posiadania środków odurzających, kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem środka odurzającego, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej. Mężczyzna odpowie również za wszystkie wykroczenia drogowe, które popełnił. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Rybniku wobec 28-latka zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Niezdrowe produkty wciąż polecane jako korzystne Wideo