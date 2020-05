Pościg na ulicach Rybnika za kierowcą w skradzionym aucie

Strażak z Rybnika złapał złodzieja biżuterii. Poznajcie naszego bohatera. Opowiedział nam, jak do tego doszło

Poznajcie go. To 27-letni Andrzej Jaros, pracujący w rybnickiej straży pożarnej. To on złapał w sobotę 41-latka z Ukrainy, który zwiewał po kradzieży u jubilera.