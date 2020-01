Pościg na ulicach Rybnika. Kierowcę obezwładniono w Mszanie. Był odurzony

Kiedy policjanci z rybnickiej grupy "Speed "usłyszeli komunikat o uciekającym kierowcy, także włączyli się do pościgu. Kierowca jechał z dużą prędkością, łamiąc po drodze wszelkie przepisy. Na wysokości Miejsca Obsługi Podróży w Mszanej kierowca zjechał nagle w kierunku parkingu.

Mężczyzna był trzeźwy. Badanie narkotesterem wykazało natomiast, że rybniczanin kierował pod wpływem środków odurzających. Mieszkaniec Rybnika został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Wkrótce usłyszy zarzuty. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje wkrótce prokurator.

Przypominamy, że niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem. Kierowca uciekający przed policją musi liczyć się z karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Oprócz tego, sąd będzie nakładał na takie osoby bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od roku do nawet 15 lat.