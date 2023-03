Porodówka w Rybniku zmieni się nie do poznania. Obecnie szykowany jest projekt remont, prace budowlane ruszą na początku lata

Zapowiadany od miesięcy remont oddziału położniczo-ginekologicznego i porodówki w rybnickim szpitalu staje się faktem. Dyrekcja lecznicy kilka tygodni temu wyłoniła wykonawcę prac, a kilka dni temu podpisała umowę. Teraz przyszedł czas na przygotowanie projektu remontu, a pierwsze prace budowlane rozpoczną się latem. Co ważne - przez cały czas oddział położniczy i sama porodówka - będą pracowały normalnie.

Porodówka w Rybniku zmieni się nie do poznania. Prace remontowe ruszą już wkrótce

Zapowiadany od miesięcy remont porodówki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym numer 3 w Rybniku staje się faktem. Po tym jak kilka tygodni temu w przetargu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, kilka dni temu udało się podpisać umowę na realizację zadania.

Najpierw projekt na remont porodówki w Rybniku, potem faktyczne prace budowlane

- Podpisaliśmy umowę. Pierwsze 90 dni to są takie dni projektowe, bo to wykonawca musi przyjść i przygotować koncepcję tego remontu, przygotować projekt. Same prace budowlane powinny się rozpocząć w okolicy czerwca, jeśli oczywiście nie przydarzy nam się żaden kataklizm. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, by to zadanie przeprowadzić - mówi Jarosław Madowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 3 w Rybniku.

Szpital przygotowuje się już na dzień, kiedy na oddział wejdą pierwsze ekipy budowlańców. Oznacza to bowiem konieczność przeniesienia całej porodówki do innej części szpitala, tak by dzieci nie przychodziły na świat przy dźwiękach młotów pneumatycznych. - Przeniesiemy wszystko w inne miejsca w szpitalu, tak, żeby nie zaburzało to żaden sposób funkcji i normalnej pracy tegoż oddziału. Czyli nie przewidujemy, że w trakcie prowadzenia prac remontowych doszło do takich zaburzeń typu zawieszenia czy wstrzymywania pracy, któregokolwiek z elementów oddziału ginekologiczno-położniczego. I tak na przykład porodówka jest już zaplanowana w innym miejscu na czas remontu. Także oddział noworodkowy przeniesiony będzie w inne miejsce na czas remontu. Reszta oddziału - patologia i ginekologia będą funkcjonowała w miarę normalnie - podkreśla dyrektor Madowicz.

Oddział położniczy na czas remontu zostanie przeniesiony w inną część szpitala

Już wiadomo, że na czas prowadzenia prac porodówka będzie się mieściła w głównym pawilonie łóżkowym szpitala. - Wszystko się będzie mieściło na 3 i 4 piętrze. Część, czyli sale porodowe, zostaną przeniesione na 3 piętro w obrębie oddziału pooperacyjnego. Tam jest możliwość wydzielenia takiej strefy dla pań do porodu, a oddział noworodkowy będzie przeniesiony w obrębie części oddziału patologii ciąży. Zależy nam na tym, by nie narażać pacjentek na nadmierny dyskomfort. Oczywiście remont zawsze powoduje pewien dyskomfort funkcjonowania, ale nie powinno to zaburzyć funkcje oddział - słyszymy od dyrektora.

Przypomnijmy, że remont ten planowany był do realizacji już w roku ubiegłym. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 7 mln zł. Wówczas zakres robót miał być jednak większy - oprócz porodówki i neonatologii mówiło się także o remoncie oddziału ginekologii oraz odcinku patologii ciąży. W dwóch ogłoszonych w ubiegłym roku przetargach jednak nikt nie wystartował. Kiedy stery w lecznicy objął obecny dyrektor Jarosław Madowicz, zdecydował on, że dotację zwróci do miasta, a urząd przyzna ją jeszcze raz w kolejnym roku. Przy okazji kwota dotacji została też powiększona do 10,6 mln zł. Co więcej zdecydowano się podzielić planowany remont na dwa etapy. W tym roku modernizacji doczeka się neonatologia i porodówka, w kolejnych latach pozostała część. Co ważne, oferta od wykonawcy remontu, z którym podpisano umowę, jest nieco niższa niż kwota zabezpieczona na ten cel w dotacji miejskiej. Wykonawca zadeklarował realizację zadania za kwotę 10,5 mln zł.

Pomieszczenia neonatologii i porodówki zostaną kompleksowo wyremontowane. Znikną stare płytki, wymienione zostaną okna i drzwi. Ściany zostaną na nowo otynkowane, pomalowane. Powstaną ścianki działowe. Co ważne dla pacjentek na oddziale ma się pojawić nowa instalacja wodno-kanalizacyjna. Niestety, do tej pory pacjentki bardzo często narzekały na brak ciepłej wody w kranach. Podobnie jest zresztą na oddziale patologii ciąży, gdzie pilnego remontu wymagają łazienki, ale na ten remont musimy jeszcze poczekać. - To nie są dobre warunki, takie, na miarę XXI wieku, by witać na świecie potomstwo - mówią zgodnie i pracownicy oddziału i pacjentki.

Miał być remont całego oddziału, ale ceny poszły tak mocno do góry, że uda się zrobić połowę

Remont to nie jedyna nowość w zakresie oddziału położniczo-ginekologicznego. Niedawno szefem oddziału został nowy lekarz - doktor Krzysztof Dąbrowski, który zastąpił na tym stanowisku doktora Szuścika. W planach jest także uruchomienie przy szpitalu poradni ginekologicznej, która ma działać oczywiście w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. - Jesteśmy też w trakcie uzgadniania z konsultantem wojewódzkim poradni ginekologicznej. To wymaga pewnych prac, ale myślę, że od maja udałoby się nam taką poradnię ginekologii przygotować - mówi dyrektor.

