Pomysł na wakacje w woj. śląskim dla poszukiwaczy mocnych wrażeń? Escape roomy i domy strachów! Zobacz, jeśli masz odwagę... Redakcja

Wykorzystaj wakacje w pełni! Nie siedź w domu. Chyba, że jest to dom pełen strachu... Potrafisz działać w grupie, lubisz adrenalinę i nie poddajesz się presji czasu? Mamy dla Ciebie coś specjalnego! Escape room lub dom strachów i tajemnic to coś, co powinno Ci się spodobać. To idealna rozrywka dla fanów mocnych wrażeń i logicznych łamigłówek. W naszej galerii znajdziesz najlepiej oceniane pokoje zagadek. Przekonaj się, czy uda Ci się z nich wydostać...