Pomaganie jest fajne! Charytatywny festyn dla Samuelka w Rybniku-Gotartowicach! Ludzi mnóstwo, świetna zabawa

To była wielka, charytatywna impreza. Mnóstwo odwiedzających, ogromne ilości smakołyków na sprzedaż, gry i zabawy dla najmłodszych. Dopisał i pogoda i na szczęście - uczestnicy, którzy nie dość, że korzystali z wszystkich atrakcji, to też nie szczędzili pieniędzy i chętnie dorzucali się do puszek.

Bo cel tej imprezy był wyjątkowo szczytny. Zbierano pieniądze na leczenie małego, zaledwie 3-letniego Samuelka, mieszkańca właśnie Gotartowic, który choruje na neuroblastomę. Chłopczyk od kilku miesięcy przebywa na leczeniu w klinice w Barcelonie. Zakończył póki co chemię, jest po operacji, teraz trwają przygotowania do kolejnych etapów leczenia. Wszystko to pochłania niesamowicie dużo pieniędzy. Pieniędzy, których praktycznie żadna rodzina, nie jest w stanie zgromadzić samodzielnie. Leczenie Samuela w Hiszpanii, gdzie wyniku badań kontrolnych są dość obiecujące, oraz szczepienie przeciwko wznowie raka, podawane w Stanach Zjednoczonych, to wydatek ponad 4,1 mln zł.