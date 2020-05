Policjant z Rybnika i jego dwa psy Kira oraz Heban niosą pomoc. Pierwszy podczas służby, drugi po pracy... ZDJĘCIA

Po służbie policjant nadal pomaga innym. Wtedy do współpracy wkracza jego prywatny pupil – Heban, który jest wyszkolony w Polskim Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych. Takie umiejętności psiaka pozwalają policjantowi i jego przyjacielowi również poza służbą ratować ludzkie zdrowie i życie. A wszystko z pasji i miłości do zwierząt...

Przychodzi do służby, zakłada mundur i rusza w teren, by pomagać ludziom. Nie sam, lecz z czworonożnym kompanem. Tak jest również poza służbą. Na co dzień policjantowi towarzyszą dwa wyjątkowe psy .

Szymon i Kira to zgrany policyjny duet

Młodszy aspirant Szymon Wieczorek służbę w Policji pełni od 2010 roku. Jako młody policjant, swoją drogę zawodową rozpoczął w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym w Komisariacie Policji w Czerwionce-Leszczynach. Od 2016 roku mundurowy jest przewodnikiem psa służbowego „Kiry”. Jest to policyjny pies patrolowy. Na swoim koncie mają już wiele wspólnych sukcesów, między innymi w poszukiwaniach osób zaginionych.

Jak wiadomo, psy służbowe szkolone są do przeróżnych zadań. Pomimo, że żyjemy w dobie specjalistycznego sprzętu, to nic nie zastąpi ich nosa, który pomaga w wyszukiwaniu materiałów wybuchowych, narkotyków, poszukiwaniu zaginionych czy identyfikacji zapachów. Nauczone są pokonywania przeszkód, posłuszeństwa i obrony. Nie ulega wątpliwości, że praca z czworonogiem i troska o niego, dla przewodnika psa służbowego jest codziennością. W czasie wspólnych szkoleń, a później służb, nie tylko psy przywiązują się do opiekunów, ale również opiekunowie do swoich czworonogów. W relacji przewodnik-pies powstaje ogromna zażyłość.