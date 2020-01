Policja w Rybniku zatrzymała kierowcę na narkotykowym haju. W domu miał jeszcze sporo narkotyków... [ZDJĘCIA]

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej komendy ze specjalnej grupy "SPEED", zatrzymali do kontroli drogowej na ul. Żorskiej kierującego skodą octavia. 30-letni mężczyzna został przebadany przez mundurowych urządzeniem do wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Pomiar wskazał, że był on trzeźwy. Jednak zachowanie kierowcy wzbudziło u policjantów podejrzenie, że może on być pod wpływem środków odurzających. Po przeprowadzeniu badania kierowcy to się potwierdziło - wyjaśnia Bogusława Kobeszko z jastrzębskiej policji.