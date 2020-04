Polewaczki opryskują Rybnik roztworem podchlorynu sodu. RSK dezynfekuje miasto WIDEO

Wszystko po to, by dać rybniczanom poczucie bezpieczeństwa i maksymalnie zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnego wirusa. Miasto wykorzystuje wszystkie możliwości i posiadany potencjał, by wspomagać mieszkańców w tej trudnej sytuacji – zaznacza prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Do prowadzenia dezynfekcji nie kupowaliśmy specjalnego sprzętu – posiadany zasób dostosowaliśmy do wykonywania działań prewencyjnych. RSK ponosi dodatkowe koszty tylko w zakresie zakupu środków używanych do dezynfekcji – wyjaśnia Przemysław Grycman, dyrektor Rybnickich Służb Komunalnych.

W przestrzeni miejskiej Rybnika pojawia się klika różnorodnych pojazdów będących na stanie RSK. Tzw. polewaczka odkaża drogi na terenie miasta wraz z miejscami często uczęszczanymi przez pieszych – m.in. Plac Wolności czy Dworzec Komunikacji Miejskiej na ul. Budowlanych. Do oprysku powierzchni dróg na terenie miasta wykorzystywany jest także pojazd DAF, który na co dzień pełni funkcję zamiatarki drogowej. Dzięki mniejszym gabarytom od polewaczki może on także odkażać powierzchnie w centrum miasta, np. rynek, deptak, przyległe uliczki, bulwary nad Nacyną.

Ławki, kosze na odpady oraz inne newralgiczne miejsca wymagające częstego odkażenia dezynfekowane są przy pomocy zamiatarki samojezdnej Karcher, w której prace wykonują dwie osoby – kierowca i operator. Pracownicy RSK korzystają także z pojazdu ze skrzynią załadunkową wyposażoną w zbiorniki oraz sprzęt umożliwiający dezynfekcję przystanków autobusowych na terenie miasta.