Pojezierze Palowickie czyli śląskie Mazury pod Rybnikiem. Idealna propozycja na weekend! Piękna woda, niespotkana roślinność i błogi spokój Robert Lewandowski

Pojezierze Palowickie to jedno z najpiękniejszych miejsc na Śląsku, które corocznie odwiedzane jest przez tysiące mieszkańców regionu i wielu turystów. Przepiękne krajobrazy uzupełniają rzadkie gatunki roślin i zwierząt, zaś zabytkowe budowle podkreślają niezwykłość tego miejsca, które zachwyca o każdej porze roku. Latem to idealna przestrzeń do wycieczek rowerowych, zaś zimą do długich pieszych wędrówek. Również w pozostałych porach roku miejsce to ma swój niezwykły urok. Wiosną przyroda budzi się do życia ściągając w to miejsce wielu wędkarzy. Jesienią zaś, ścieżki mienią się kolorami spadających liści z drzew, a w lasach dominują grzybiarze. Nie bez powodu mówi się więc, że są to "śląskie Mazury". Zobaczcie największe atrakcje Pojezierza Palowickiego.