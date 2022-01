Pociągiem ze Śląska do Chorwacji już w wakacje! Czeski RegioJet dostał zgodę na rozkład jazdy. Gdzie wsiądziesz?

Polski Urząd Transportu Kolejowego wydał pozytywną decyzję (tak zwany otwarty dostęp) czeskiemu przewoźnikowi Regiojet na uruchomieniu pociągu z Krakowa, przez miasta naszego regionu do Splitu i Rijeki. Pociąg może kursować po polskich torach od dnia 15 czerwca tego roku. Pozwolenie ważne jest do 2026 roku i umożliwia firmie wysyłanie pociągów z Polski do Chorwacji i odwrotnie w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz wrześniu.

Pociągi czeskiego przewoźnika - zgodnie z utworzonym już rozkładem jazdy mają się zatrzymywać na czterech stacjach w naszym regionie. To Katowice, Tychy, Rybnik i Wodzisław Śląski. Podróż do ostatniej stacji - Splitu - zajmie z Polski około 21 godzin. Zaplanowano, że z dworca Kraków Główny pociągi RegioJet odjadą we wtorki, piątki oraz niedziele. Pasażerowie, chcący pojechać w przeciwną stronę, będą musieli przyjść na chorwackie stacje w poniedziałki, środy albo soboty.

[przycisk_galeria]

Z Krakowa składy mające od siedmiu do piętnastu wagonów z miejscami siedzącymi, jak i tymi do leżenia, mają ruszać o 15:30. Drugim przystankiem będą Katowice - odjazd o godz. 16:28, kolejne będą Tychy - 16:43, następny Rybnik - 17:14, a ostatnim polskim punktem będzie Wodzisław Śląski o 17:29. W dalszej kolejności pociąg przekroczy granicę z Czechami. Planowane przystanki zostały w m.in. Ostrawie, Prerovie i Otrokowicach. O godz. 20:51 pociąg dotrze do Wiednia, a następnie wyruszy do Zagrzebia i dotrze tam ok 3:30. O 6 rano w miejscowości Ogulin skład zostanie rozłączony na dwie części: do Rijeki, tam planowany przyjazd będzie o godz. 8:36 i do Splitu - planowany przyjazd o godz. 12:21. Natomiast podróż powrotna do Polski zacznie się w Splicie o godz. 15:30, a w Rijece o godz. 18:35. Pociąg dotrze do ostatniego przystanku w Krakowie o godzinie 12:12.