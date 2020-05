Pochody pierwszomajowe w Rybniku. Kto je jeszcze pamięta? Zobaczcie zdjęcia z lat 60, 70 i 80

Majówki w Rybniku zawsze były głośne, radosne i pełne ludzi. Pamiętacie jak się bawiliśmy na koncertach Quebonafide czy Grubsona?

Od kilku lat nie mieliśmy sobie równych jeśli chodzi o imprezy majówkowe. To Rybnik bawił się najlepiej! To do nas "wbijali" mieszkańcy innych miast na imprezę. Przyjeżdżali z całej Polski, bo o koncertach "Maj bzy Rybnik i Ty" mówiło się wszędzie - reklamy były nawet w sieci Mu...