Piłkarze ROW-u Rybnik kończą sezon. III liga nie wznowi rozgrywek

Podopieczni Rolanda Buchały zakończyli sezon na 14. miejscu w tabeli. W 18 spotkaniach ROW zgromadził 22 punkty. Zielono-czarni sześciokrotnie pokonywali rywali, czterokrotnie remisowali i ośmiokrotnie schodzili z boiska pokonani. Mistrzem rozgrywek został Śląsk II Wrocław, który awansował do II ligi. Decyzją Śląskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020 nie będzie spadkowiczów. Identyczna decyzja zapadła również w grupie drugiej, III ligi, z której awansował KKS Kalisz.

Trzecioligowe rozgrywki pozostawały ostatnią niewiadomą spośród lig piłkarskich w Polsce. Wcześniej zadecydowano o zakończeniu sezonu w ligach IV (gr.1 i gr.2) oraz niższych, a także o kontynuowaniu gier w ligach zawodowych (PKO BP Ekstraklasa, I i II liga). Na ten moment nie wiadomo niczego na temat tego, jak wyglądać będą rozgrywki III ligi w kolejnym sezonie.

Mimo zakończonych rozgrywek piłkarze ROW-u Rybnik mają przed sobą do rozegrania jeszcze jeden, kto wie, być może najważniejszy "mecz". W wirtualnym spotkaniu klub "zmierzy się" z koronawirusem. ROW uruchomił już sprzedaż wejściówek, z których dochód zostanie przeznaczony na funkcjonowanie klubu w trudnym czasie pandemii. Cena biletu to 19 złotych i 64 grosze, nawiązująca do daty założenia ROW-u. Pierwsze pieniądze wpłynęły już na konto klubu. Szczegóły akcji na oficjalnej stronie internetowej zielono-czarnych.