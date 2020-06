Rybniccy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę daewoo matiz. 42-letni mężczyzna na prostym odcinku drogi utracił panowanie nad pojazdem, a następnie dachował. Jak się okazało, w organizmie miał 2,5 promila alkoholu. Mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn nie posiadał także uprawnień do kierowania. W podróży towarzyszył mu jego 30-letni kolega, który również był kompletnie pijany, a początkowo żaden z mężczyzn nie przyznawał się do jazdy osobówką. W efekcie obaj trafili do policyjnego aresztu.

Pijany kierowca dachował w Czerwionce-Leszczynach. Nikt nie chciał przyznać się do prowadzenia auta. Wszyscy pijani Do zdarzenia doszło we worek, około godziny 2.30. Policjanci z rybnickiej drogówki otrzymali zgłoszenie o dachowaniu samochodu na ul. 3 Maja w Czerwionce-Leszczynach. Według ustaleń mundurowych, kierujący osobówką, jadąc w kierunku Knurowa, na prostym odcinku drogi utracił panowanie nad pojazdem, a następnie zjechał na lewą część drogi i dachował w rowie. Okazało się, że żaden z będących na miejscu mężczyzn nie przyznawał się do kierowania daewoo, a obaj byli kompletnie pijani. W efekcie mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn zostali zatrzymani - informuje aspirant Bogusława Kobeszko, rzecznik rybnickiej policji. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że obaj mężczyźni nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdem. W wyniku przeprowadzonych czynności, również na podstawie zabezpieczonych śladów przez technika, śledczy ustalili, że pojazdem kierował 42-latek, który miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Nieodpowiedzialnemu kierowcy za jazdę na „podwójnym gazie" grozi kara nawet 2 lat więzienia. - Apelujemy do kierujących o rozsądek, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a przede wszystkim przestrzegamy przed brawurą na drodze i jazdą na podwójnym gazie. To śmiertelne niebezpieczeństwo! - przestrzega policja.