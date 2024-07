Pierwszy w Czerwionce-Leszczynach publiczny żłobek ma być gotowy za kilka miesięcy. Prace przy nim mogą skończyć się przed terminem!

Pierwszy w Czerwionce-Leszczynach publiczny żłobek ma być gotowy za kilka miesięcy

- Chociaż termin zakończenia zadania zgodnie z umową przypada w listopadzie tego roku, to wiele wskazuje, że uda się je zakończyć szybciej - zauważa Wiesław Janiszewski, burmistrz Czerwionki-Leszczyn.

A mowa o powstającym w Leszczynach żłobku. Ma to być pierwsze tego typu publiczne miejsce w Czerwionce-Leszczynach. Czekano na nie stosunkowo długo, jednak jak się okazuje, u samego końca mogą one zostać ukończone przed terminem.

Ściany wzniesiono już dawno temu, później przykryto je dachem. Obecnie można powiedzieć, że wszystko zmierza ku końcowi. I to szczęśliwemu końcowi, bo niewykluczone, że finisz nastąpi wcześniej niż się tego spodziewano i niż zakładają dokumenty.

Kiedy żłobek przyjmie małych mieszkańców Czerwionki-Leszczyn? Konieczne jest spełnienie procedur

Dzięki prawdopodobnemu szybszemu zakończeniu prac budowlanych przy żłobku, być może szybciej trafią do niego też pierwsi podopieczni. Jak wskazują w Urzędzie Gminy w Czerwionce, wszystko musi iść zgodnie z procedurami. Dlatego też dzieci do żłobka będzie można zgłaszać, gdy jego budynek będzie już gotowy i dopuszczony do użytkowania.