Pierwsze postojowe wypłacą w środę przedsiębiorcom z woj. śląskiego

We wszystkich placówkach ZUS, do 14 kwietnia, złożono ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Najwięcej, bo ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, a około 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

- Świadczenie postojowe, co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł - przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Dane dla województwa śląskiego

· z terenu rybnickiego oddziału ZUS pomoc taka trafi do 1934 osób. Kwota przelewu to 3 890 900 zł,

· z oddziału ZUS w Zabrzu wsparcie otrzyma 1721 samozatrudnionych na kwotę 3,4 mln zł.

Szybciej przez PUE ZUS

- Zdajemy sobie sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na jak najszybszą pomoc. Stąd też w ZUS uruchomiliśmy specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów. Ułatwi nam to weryfikację składanych wniosków. Przypominam, że można je składać papierowo i elektronicznie, jednak zachęcamy do składania ich elektronicznie, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE), to przyspiesza ich obsługę - dodaje rzeczniczka.

Ważna informacja dla firm, które starają się o zwolnienie z opłacania składek. ZUS nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są do tego uprawnieni. W tej sytuacji prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku. Mają na to czas do 30 czerwca.