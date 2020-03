Pierwsze Komunie Święte odwołane do ustąpienia epidemii koronawirusa w Archidiecezji Katowickiej

Pierwsze Komunie Święte nie odbędą się w związku z koronawirusem i stanem epidemii. Normalnie o tej porze roku uczniowie klas trzecich szkół podstawowych przygotowują się do Pierwszych Komunii Świętych. Epidemia koronawirusa wymusiła jednak zmianę planów. Szkoły zostały zamknięte, a wraz z nimi zawieszono przygotowania do uroczystości. Czy zostaną odwołane? Arcybiskup Wiktor Skworc odniósł się do kwestii w swoim zarządzeniu. Rozważa w nim dwa warianty. Oba zależą od tego, jak długo potrwa epidemia.

Pierwsze Komunie Święte odwołane do ustąpienia koronawirusa Rodzice trzecioklasistów zachodzą w głowę, czy tegoroczne uroczystości Pierwszych Komunii Świętych zostaną odwołane. Biskupi diecezji śląskich jeszcze nie podjęli decyzji, ale metropolita katowicki odniósł się już do sprawy w swoim najnowszym zarządzeniu. Abp Skworc rozważa dwa warianty. Jeśli po Wielkanocy stan epidemii koronawirusa zostanie utrzymany i dzieci nie wrócą do szkół, wszystkie I Komunie Święte zostaną odwołane aż do czasu ustania epidemii - wynika z najnowszego zarządzenia metropolity katowickiego. Gdyby jednak stało się inaczej, wówczas - arcybiskup zaleca, aby to rodzice podjęli decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej w porozumieniu z księdzem proboszczem. "Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości" - zaznacza metropolita. Koronawirus a Pierwsza Komunia Święta. Decyzję podejmą rodzice w porozumieniu z księdzem Abp Skworc nie wyklucza także możliwości organizowania uroczystości rodzinnych. Wówczas rodzina umawia się z kapłanem na dzień i godzinę Mszy Świętej, niekoniecznie w niedzielę, i w gronie najbliższych przeżywa I Komunię Świętą. Takie rozwiązanie przewiduje w sytuacji, gdyby okazało się, że rodzice chcą, aby uroczystość odbyła się w pierwotnym - zwykle majowym terminie. Zwraca uwagę, że wówczas należy zorganizować ją z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, tj. w małych grupach lub właśnie pojedynczo. Jeśli rodzice zdecydują się, że chcą przełożyć termin uroczystości, księża również powinni im to umożliwić. "Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie" - pisze w swoim komunikacie abp. Skworc.