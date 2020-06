Paweł z Rybnika walczy z nowotworem. Chce zobaczyć jak dorastają jego dzieci. Możemy mu pomóc

- Bez żadnego ostrzeżenia, nasza codzienność się skończyła, choroba zburzyła wszystko, co budowaliśmy przez lata. Od tego dnia, wszystko działo się bardzo szybko, niemal w błyskawicznym tempie. Guz był już ogromny i zajmował cały prawy płat wątroby. Paweł przeszedł operację (resekcja zajętego płata wątroby), operacja miała dramatyczny przebieg, pojawiły się komplikacje; wstrząs krwotoczny i niewydolność wielonarządowa. Mieliśmy nadzieję, że po operacji rak odpuści, że Paweł będzie miał szczęście. Niestety, stało się inaczej... - opowiada pani Agata.

W kwietniu ich "przeciwnik" odezwał się ponownie.

- Mój mąż nie zdążył nawet zregenerować sił po poprzednim uderzeniu. Padło słowo, którego obawialiśmy się najbardziej – wznowa... Paweł znów musi walczyć z rakiem, a ja drżę ze strachu o jego życie. Muszę tłumaczyć dzieciom, dlaczego taty nie ma, odpowiadać na pytania, na które nie znam odpowiedzi... - mówi.

Paweł chce walczyć, rodzina jest zdeterminowana, by wygrać, jednak medycyna ma swoje ograniczenia. Jedyną nadzieją jest niestandardowa terapia, którą zaproponował nam ośrodek w Opolu – jest to połączenie chemioterapii, immunoterapii i hipertermii. Niestety, większość zabiegów nie jest refundowana – koszt 6-miesięcznej terapii to ponad 50 tysięcy złotych! Możliwości finansowe rodziny się wyczerpały. Nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów leczenia.